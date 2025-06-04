Не похитили, а задержали: власти Чечни объяснили инцидент на Ярославском вокзале

Власти Чечни заявили, что блогера Щепихина в Москве не похитили, а задержали

Власти Чечни отреагировали на слухи о похищении предпринимателя, блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале вечером 3 июня. По их словам, на кадрах распространившегося в Сети видео мужчины, являющиеся сотрудниками правоохранительных органов, не похищают Щепихина, а задерживают, пишет РИА Новости .

«Преступник Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», — говорится в сообщении чеченских властей.

В настоящее время МВД Чечни проводит проверку в отношении Щепихина. Какое-либо решение будет принято позднее в рамках действующего в России законодательства.

Ранее в Сети появилось видео, как несколько мужчин на Ярославском вокзале силой затолкали предпринимателя в багажник и увезли. Позднее полиция выяснила, что похитители являются действующими сотрудниками Росгвардии. Все обстоятельства случившегося выясняются.