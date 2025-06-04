Похитившие Арега Щепихина заявили, что являются росгвардейцами

Мужчины, силой затолкавшие бизнесмена Арега Щепихина в багажник автомобиля на Ярославском вокзале, заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии, сообщает SHOT .

По предварительным данным, у них действительно есть звания. Они предъявили документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству.

Однако в данный момент не установлено, действительно ли у мужчин, называющих себя росгвардейцами, были правовые основания для задержания Щепихина таким способом.

Ранее бизнесмена похитили в центре столицы после публикации провокационного видео. Мужчину силой затолкали в багажник и увезли.

После оперативного перехвата автомобиля на Киевском шоссе полицейские не нашли внутри похищенного бизнесмена. Его судьба до сих пор неизвестна. По данному инциденту начата проверка, обстоятельства происшествия выясняются.