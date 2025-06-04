Полиция проверяет обстоятельства похищения мужчины на Ярославском вокзале

Правоохранительные органы Москвы начали проверку по факту похищения мужчины на Ярославском вокзале, сообщает ТАСС .

Как утверждает агентство со ссылкой на осведомленные источники, обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Ряд СМИ и Telegram-каналов связывают инцидент с блогером Арегом Щепихиным, известным своими провокационными высказываниями. Однако официального подтверждения личности пострадавшего пока не поступало.

Ранее Щепихин оказывался в центре внимания из-за своих скандальных заявлений в соцсетях и был похищен в Москве после одного из них. Подозреваемых задержали.