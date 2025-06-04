Полиция проверяет обстоятельства похищения мужчины на Ярославском вокзале
Правоохранительные органы Москвы начали проверку по факту похищения мужчины на Ярославском вокзале, сообщает ТАСС.
Как утверждает агентство со ссылкой на осведомленные источники, обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Ряд СМИ и Telegram-каналов связывают инцидент с блогером Арегом Щепихиным, известным своими провокационными высказываниями. Однако официального подтверждения личности пострадавшего пока не поступало.
Ранее Щепихин оказывался в центре внимания из-за своих скандальных заявлений в соцсетях и был похищен в Москве после одного из них. Подозреваемых задержали.