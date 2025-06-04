СМИ: Похитители Арега Щепихина задержаны после погони по Киевскому шоссе
Задержаны подозреваемые в похищении бизнесмена из Химок
Правоохранительные органы задержали подозреваемых в похищении бизнес-коуча Арега Щепихина, сообщает Telegram-канал Baza.
В результате масштабной спецоперации правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в похищении известного бизнес-коуча Арега Щепихина.
Инцидент, начавшийся с похищения на Ярославском вокзале, завершился перехватом черного «Мерседеса» с номерами АМР с мигалками на Киевском шоссе.
Ранее Арег записывал видео с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман, после чего мужчину похитили.