СМИ: Похитители Арега Щепихина задержаны после погони по Киевскому шоссе

Задержаны подозреваемые в похищении бизнесмена из Химок

В результате масштабной спецоперации правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в похищении известного бизнес-коуча Арега Щепихина.

Инцидент, начавшийся с похищения на Ярославском вокзале, завершился перехватом черного «Мерседеса» с номерами АМР с мигалками на Киевском шоссе.

Ранее Арег записывал видео с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман, после чего мужчину похитили.