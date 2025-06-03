В Москве похищен мужчина после оскорбительных видео в адрес мусульман

Бизнесмен из Химок записывал провокационные ролики перед похищением в Москве

40-летний Арег Щепихин, называвший себя предпринимателем и героем России, был похищен в Москве после публикации серии провокационных видео, сообщает Telegram-канал Baza .

В своих роликах мужчина из Химок оскорблял чеченцев, дагестанцев, мусульманские святыни, а также известных блогеров. Последнее видео с нападками на чеченский народ и Коран он выложил за несколько часов до исчезновения.

Материалы быстро распространились среди чеченских блогеров, которые начали активный поиск автора. В своих сторис Щепихин продолжал публиковать странные посты даже после нарастающего скандала. Последний раз он выходил в сеть за два часа до инцидента на Ярославском вокзале.

Помимо этнических оскорблений, в аккаунте бизнесмена были необоснованные обвинения в адрес блогеров Дмитрия Портнягина и Анатолия Сульянова.

Сейчас местонахождение Щепихина неизвестно, а обстоятельства его исчезновения выясняются. Ситуация вызвала бурные обсуждения в соцсетях о границах свободы слова.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее.