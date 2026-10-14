Молодой водитель погиб при столкновении с грузовиком в Новосибирской области

На «Чуйском тракте» в Новосибирской области произошло ДТП с участием грузовика. В результате аварии погиб молодой водитель, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительной информации, 23-летний водитель иномарки стал совершать обгон, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком с полуприцепом.

Он погиб на месте до приезда скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее подросток-мотоциклист и его несовершеннолетний пассажир попали в больницу после столкновения с легковым автомобилем в подмосковной Шатуре.

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