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Подросток-мотоциклист и его пассажир пострадали в ДТП в Подмосковье

Подросток-мотоциклист и его несовершеннолетний пассажир попали в больницу после столкновения с легковым автомобилем в подмосковной Шатуре, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла днем во вторник возле одного из домов, расположенных на улице Спортивная. По предварительным данным, автомобиль марки Chevrolet совершал поворот и наехал на мотоцикл.

В результате ДТП 16-летние водитель и пассажир байка получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции осматривают место аварии и выясняют все обстоятельства. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

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