Подмосковное управление ФАС возбудило дело против «Совкомбанка»

Поводом для разбирательства стало обращение заявителя. Он сообщил, что на его абонентский номер поступил звонок с рекламой услуг банка.

После рассмотрения обращения управление выявило признаки нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Если ведомство установит вину банка, ему грозит штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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