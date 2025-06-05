СК установил всех фигурантов инцидента на Ярославском вокзале в Москве

Все фигуранты инцидента на Ярославском вокзале в Москве установлены, с ними проводятся следственные действия, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Вечером 3 июня полицейские задержали шестерых человек после того, как бизнесмена Арега Щепихина затолкали в багажник машины на Ярославском вокзале и увезли в неизвестном направлении.

Ранее власти Чечни заявили, что никто Щепихина не похищал, его якобы задержали сотрудники правоохранительных органов. При этом в МВД РФ сообщили, что после событий на Ярославском вокзале были задержаны шесть человек. Позднее выяснилось, что Щепихина отпустили, но с синяками на лице, которых до похищения не было.

Причиной всего случившегося стало видео с оскорблениями в отношении жителей Чечни и мусульман.