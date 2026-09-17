В Волоколамске обновили почти 3 тыс кв м дворовых проездов

Дорожные службы завершили ремонт большими картами во дворах на улицах Кузина, Ново-Солдатской и в Ново-Солдатском переулке в Волоколамске, обновив почти 3 тыс. кв. м покрытия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ямочный ремонт большими картами завершили во дворах на улице Кузина, улице Ново-Солдатской и в Ново-Солдатском переулке в Волоколамске. В общей сложности специалисты обновили почти 3 тыс. кв. м дорожного покрытия.

Во дворе дома № 5 на улице Кузина, а также у домов № 6 и 10 на улице Ново-Солдатской отремонтировали около 2 270 кв. м покрытия. Рабочие сняли поврежденный асфальт и уложили новый слой асфальтобетона.

В Ново-Солдатском переулке возле домов № 5 и 7 обновили еще 680 кв. м дворовых проездов. «При ремонте большими картами асфальт укладывают единым полотном. За счет минимального количества стыков покрытие меньше подвержено воздействию влаги и перепадам температур, а значит, служит дольше», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Работы проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках муниципальной программы «Чистый округ» на 2026–2031 годы. В ближайшее время такой ремонт запланирован на улице Энтузиастов возле домов № 37 и 38.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.