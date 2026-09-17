Показывала узкие глава: чиновница перепутала Якутию с Бурятией и поплатилась

Чиновницу из пресс-службы ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» призвали отменить, так как она перепутала Якутию с Бурятией и пальцами оттянула веки, изображая узкие глаза жителей Дальнего Востока, сообщает Baza .

В видеоролике, который был снят на итальянской винодельне, чиновница рассказывала о поездке на Дальний Восток. Девушка не смогла сразу вспомнить, в гостях у кого она была: якуты или буряты. При этом она несколько раз немного оттягивала веки, изображая узкий разрез глаз.

После размещения данного видео в Сети чиновницу раскритиковали пользователи из Якутии и Бурятии, потребовавшие ее отменить.

Позже девушка записала видео с извинениями, но многие комментаторы считают, что ее слова неискренние. Так, по их мнению, текст она читала с экрана.

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