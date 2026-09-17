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Лицеисты Долгопрудного сдали на переработку более 4 тонн макулатуры

Учащиеся, родители и педагоги «Физтех-лицея» имени П. Л. Капицы 16 сентября собрали для переработки 4 379 кг макулатуры и более 140 кг пластиковых крышечек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экологическая акция прошла 16 сентября в «Физтех-лицее» имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. Учащиеся, родители и педагоги сдали на переработку 4 379 кг бумаги, картона и устаревшей печатной продукции.

По оценке организаторов, сбор такого объема макулатуры позволил сохранить более 40 деревьев. Каждая тонна вторсырья сохраняет до 17 растений, снижает выбросы углекислого газа на 113,4 кг, экономит 4 000 кВт электроэнергии и более 30 тыс. литров воды.

Кроме того, с территории лицея на утилизацию отправили свыше 140 кг пластиковых крышечек. Переработанный пластик используют для производства труб, сайдинга, предметов домашнего обихода и цветочных горшков.

Акции по сбору вторсырья регулярно проводят в школах и детских садах Долгопрудного. В округе работает более 150 пунктов приема отходов, их адреса и перечень принимаемого вторсырья доступны на интерактивной карте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области: clck.ru/3V7B7D.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма — очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.