В Коломне очистили два пруда по программе «100 прудов и озер»

Специалисты очистили пруды в деревне Новоселки и поселке Возрождение в городском округе Коломна 16 сентября. Работы провели по программе губернатора Московской области «100 прудов и озер», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Коломна подвели итоги очистки водоемов по программе губернатора Московской области «100 прудов и озер». В порядок привели два пруда — в деревне Новоселки и поселке Возрождение. Общая площадь очищенной водной глади превысила пять гектаров.

Специалисты с помощью машин-амфибий убрали водную растительность, опилили аварийные деревья, выловили и вывезли топляк, а также собрали мусор с поверхности воды. После завершения работ в пруд в Новоселках выпустили мальков карасей.

«Мы не просто очистили водоемы, мы вернули жителям любимые места отдыха. А последующее зарыбление — символичный шаг, который запускает новую жизнь в обновленном пруду», — отметил заместитель главы городского округа Коломна Денис Котов.

Программу «100 прудов и озер» реализуют шестой год в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Водоемы для участия в ней выбирают с учетом предложений жителей, после чего список выносят на голосование на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма — очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.