Школьники Долгопрудного прошли практику в центре диких животных

Шестиклассники экологического класса школы № 14 Долгопрудного посетили центр реабилитации диких животных и провели первые полевые исследования. В течение учебного года они будут ежемесячно заниматься в Учебно-полевом центре МГУ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый учебный год для шестиклассников экологического класса школы № 14 Долгопрудного начался с полевой практики. Школьники посетили центр реабилитации диких животных, где увидели спасенного лосенка и изучили растения в естественной среде.

Во время занятия ребята вели записи, отмечали особенности растений, делали зарисовки и подробные конспекты. Собранные в лесу данные станут основой для индивидуальных исследований, которые ученики представят в конце учебного года.

В 2026 году на базе 5-го экологического класса школы создали профильный аграрный класс. Его ученики участвовали и побеждали в муниципальных, региональных и Всероссийских конференциях и конкурсах.

«Ребята весь учебный год активно участвовали и побеждали в муниципальных, региональных и всероссийских конференциях и конкурсах. Подтверждают статус наукограда», — рассказала классный руководитель, учитель биологии и экологии школы № 14 Мария Луговая.

В течение года класс будет ежемесячно выезжать на практические занятия в Учебно-полевой центр МГУ, где ботанику и зоологию изучают в природных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.