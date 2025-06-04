Ломали уши пистолетом: Щепихин рассказал о своем похищении с Ярославского вокзала

Щепихин заявил, что его похитили и вывезли за город

Предприниматель Арег Щепихин с гематомами на лице дал первый комментарий после того, как его силой затолкали в багажник автомобиля на Ярославском вокзале и увезли. По словам мужчины, ему «уши прикладом пистолета ломали», сообщает Baza .

По словам предпринимателя, около 20:00–21:00 к нему на Ярославском вокзале подъехали «чеченцы на левых номерах, на левых мигалках». Завязался конфликт, в ходе которого Щепихин позвонил в полицию и попросил прийти на место событий.

Однако полицейские пришли слишком поздно. По словам бизнесмена, его «похитили, вывезли за город». Там его допрашивали, интересовались адресами жены и родителей, а также тем, держит ли он связь с Украиной.

По словам мужчины, до этого его около года «терроризировали» в соцсетях, и в итоге он «не стерпел».

«Ну, я и чеченцев послал, и мусульман послал, и вот они на это среагировали», — заявил Щепихин, добавив, что во время допроса ему «уши прикладом пистолета ломали».

Ранее власти Чечни объяснили инцидент на Ярославском вокзале, заявив, что не похитили, а задержали Щепихина. Сейчас он уже на свободе.