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У берегов Камчатки произошло землетрясение

Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает ТАСС.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 203 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 60 км под морским дном.

Тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

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