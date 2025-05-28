Подростки пили водку, джин и пиво «Охота» на кровавой вечеринке под Иркутском

Стало известно, что подростки на кровавой вечеринке в Байкальском городском поселении Иркутской области распивали водку, джин, слабоалкогольные коктейли и крепкое пиво «Охота». Из угощений у них была лапша и картофельное пюре быстрого приготовления, бутерброды и чипсы. Подросток, схватившийся за нож и убивший друзей, был самым пьяным, сообщает SHOT .

Всего у подростков было 3 бутылки водки, 15 бутылок слабоалкогольных коктейлей, 2 бутылки джина и 1 бутылка крепкого пива «Охота». Сколько алкоголя выпил 17-летний подросток, который устроил резню, неизвестно, но, по словам тех, кто выжил, юноша был самым пьяным в компании.

В обстоятельствах случившегося теперь разбирается полиция. Сам 17-летний нападавший погиб, когда открыл баллон с газом и поджег его. Это действие привело к взрыву и пожару. Юный агрессор был поклонником рэпера Alblack и мема «52», который связан с телефонным кодом Санкт-Петербурга.

Почти все участники кровавой вечеринки учились в одной школе. Большая часть детей была в восьмом классе, в их числе и девочка, чей день рождения компания отмечала в взорвавшемся доме.

17-летний подросток ножом зарезал четверых друзей и еще четверых ранил на праздновании дня рождения одной из подруг. Причиной нападения мог стать отказ в сексе от одной из девочек. После гибели детей глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский объявил трехдневный траур.