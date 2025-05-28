Иркутский юноша мог зарезать четверых друзей и взорвать дом из-за отказа в сексе

Отказ в сексе мог стать причиной бойни на подростковой вечеринке под Иркутском

Причиной массового убийства подростков в частном доме в Иркутской области, предварительно, стал отказ в сексе. Предполагаемый убийца, 17-летний Михаил, предлагал 14-летней девочке заняться интимом, но получил отказ. После этого он набросился с ножом на участников вечеринки и взорвал дом, сообщает Baza .

Трагедия произошла в ночь на 28 мая. Ребята находились в СНТ «Горный Байкал» и праздновали день рождения 15-летней девочки. Всего на вечеринке было около 14 подростков.

Участники праздника рассказали, что 17-летний Миша был самым пьяным на празднике. Он начал приставать к 14-летней Виктории и уговаривал ее заняться с ним сексом, но получил отказ и пришел в ярость. Миша начал проявлять агрессию, и за Вику вступились другие присутствующие.

Вскоре Михаил взял канцелярский нож и напал на участников вечеринки. Во время резни погибли четыре подростка. После убийств Миша взорвал дом. Его труп обнаружили на месте трагедии.

Во время бойни один из ребят получил удар ножом в сонную артерию, но смог выжить и выбрался с места происшествия. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.