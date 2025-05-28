Темгеневский: трехдневный траур объявлен в Байкальске после убийства подростков

Трехдневный траур — с 28 по 30 мая — объявили в Байкальске Иркутской области после страшной трагедии, где погибли и пострадали несовершеннолетние, сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский в своем Telegram-канале .

Темгеневский отметил, что скорбит по погибшим. Также он выразил соболезнования их близким и родным.

В среду ночью 17-летний Михаил устроил бойню в частном доме в СНТ «Горный Байкал» во время празднования дня рождения 15-летней девушки. Пьяный парень впал в неадекватное состояние после того, как ему отказали в сексе.

В результате он убил четверых подростков. Еще четверо были ранены ножом. Затем молодой человек поджег дом и сгорел вместе со своими жертвами.