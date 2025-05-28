Подросток устроил бойню в частном доме в Иркутской области. Погибли 4 ребенка

Подросток убил 4 детей на вечеринке в Иркутской области и поджег дом

Четырех подростков убили в частном доме в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске Иркутской области во время празднования дня рождения. На вечеринке один из подростков начал бить присутствующих ножом, сообщает Baza .

Младшему из четверых зарезанных было 13 лет. Предполагаемому убийце — 17 лет. Его жертвами еще стали 2 подростков 14 лет и девочка 16 лет. После убийства агрессор поджег дом и сгорел вместе со своими жертвами.

Еще четыре ребенка были ранены ножом. Однако им удалось покинуть дом.

Детям оказывают помощь. Одного из раненых атаковали ножом в шею. Он в тяжелом состоянии.

Открыты уголовные дела об убийстве двух и более лиц, о покушении на убийство двух и более лиц. На месте происшествия работают правоохранители.