Девочка выжила в кровавой бойне в Байкальске, притворившись мертвой
В Байкальске Иркутской области 15-летняя девушка выжила во время бойни, потому что притворилась мертвой. Она пошла на такой шаг, когда молодой человек ударил ее ножом, сообщает Baza.
Одной из первых среди тех, кто пострадал на вечеринке, которую закатили в честь дня рождения, оказалась Вероника — ее 17-летний Михаил ударил ее ножом.
Затем девушка притворилась мертвой. Когда парень ушел в другую комнату, она вышла на улицу и позвала на помощь. Соседи позвонили полицейским.
Другой девочке, 14-летней Вике, удалось спасти свою жизнь перед взрывом. Она была в доме до последнего и покинула жилище только в момент, когда Михаил начал открывать газ.
17-летний парень убил четверых подростков в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Это произошло во время празднования дня рождения. Убийства были совершены ножом. Затем молодой человек поджег дом и сгорел вместе с жертвами.