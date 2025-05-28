Девочка выжила в кровавой бойне в Байкальске, притворившись мертвой

В Байкальске Иркутской области 15-летняя девушка выжила во время бойни, потому что притворилась мертвой. Она пошла на такой шаг, когда молодой человек ударил ее ножом, сообщает Baza .

Одной из первых среди тех, кто пострадал на вечеринке, которую закатили в честь дня рождения, оказалась Вероника — ее 17-летний Михаил ударил ее ножом.

Затем девушка притворилась мертвой. Когда парень ушел в другую комнату, она вышла на улицу и позвала на помощь. Соседи позвонили полицейским.

Другой девочке, 14-летней Вике, удалось спасти свою жизнь перед взрывом. Она была в доме до последнего и покинула жилище только в момент, когда Михаил начал открывать газ.

17-летний парень убил четверых подростков в частном доме в СНТ «Горный Байкал». Это произошло во время празднования дня рождения. Убийства были совершены ножом. Затем молодой человек поджег дом и сгорел вместе с жертвами.