Подозрительный чемодан и труп в авто: последствия перестрелки в ЖК «Ольгино парк»

Спецслужбы начали работу на месте перестрелки в ЖК «Ольгино Парк» в подмосковном Железнодорожном и в ближайшем лесопарке. Силовики пытаются выяснить, откуда киллеры наблюдали за целью, сообщает Baza .

По предварительным данным, пострадавшим в перестрелке оказался сотрудник одного из оборонных предприятий. Позже в лесополосе обнаружили брошенный автомобиль с телом мужчины, который может быть киллером.

Во дворе ЖК обнаружили чемодан с подозрительным предметом. Это может быть взрывное устройство, но официальной информации по этому поводу не поступало.

Утром 25 марта на территории жилого комплекса завязалась перестрелка. По мужчине, выходившему из дома, начали стрелять из пистолета Макарова. Потенциальной жертве удалось укрыться за припаркованными машинами, после чего по киллеру начали стрелять уже охранники спасшегося гражданина.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как после стрельбы нападавшие бегут к «Жигулям», дают по газам и скрываются с места преступления. По горячим следам задержали еще одного подозреваемого, однако он отказывается давать показания. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и покушении на убийство.

«112» сообщал, что мужчина, которого неизвестный пытался застрелить в ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном утром 26 марта, оказался офицером Минобороны РФ. Киллер открыл огонь из пистолета с глушителем.