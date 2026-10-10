Мужчина запрыгнул в вольер к тиграм в британском зоопарке и погиб

В британском зоопарке произошел трагический инцидент. Мужчина запрыгнул в вольер к тиграм и погиб, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The York Press.

На опубликованных кадрах видно, как полосатый хищник атакует непрошенного гостя. Тигр повалил мужчину, кусал за спину и бил лапами.



"Я даже не хочу спрашивать, как и почему», — прокомментировал один из пользователей Сети.

При этом в зоопарке отметили, что в вольере с тигром «произошел серьезный инцидент».

Ранее амурский тигр в Приморье забрал из пещеры камеру, которая была установлена фотографом дикой природы Сашей Фонсека.

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