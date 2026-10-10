USD
Доллар США
84,90
-0.60 %
EUR
Евро
94,97
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,67
-0.46 %
GBP
Фунт стерлингов
112,30
-0.55 %

Мужчина запрыгнул в вольер к тиграм в британском зоопарке и погиб

Общество

В британском зоопарке произошел трагический инцидент. Мужчина запрыгнул в вольер к тиграм и погиб, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The York Press.

На опубликованных кадрах видно, как полосатый хищник атакует непрошенного гостя. Тигр повалил мужчину, кусал за спину и бил лапами.

"Я даже не хочу спрашивать, как и почему», — прокомментировал один из пользователей Сети.

При этом в зоопарке отметили, что в вольере с тигром «произошел серьезный инцидент».

Ранее амурский тигр в Приморье забрал из пещеры камеру, которая была установлена фотографом дикой природы Сашей Фонсека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.