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В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов

Спецоперация

При атаке дронов на города Шебекино и Валуйки в Белгородской области пострадали два мирных жителя,  сообщил региональный оперштаб.

В городе Шебекино FPV-дрон нанес удар по машине. В результате удара пострадал мужчина.

Кроме того, в городе Валуйки при детонации беспилотника у мужчины множественные осколочные ранения ног и грудной клетки.

Ранее в Белгородской области при ударе со стороны ВСУ погибла мирная жительница.

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