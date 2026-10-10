«Новый день рождения»: пьяный водитель чуть не убил семью в Магнитогорске

Семья из Магнитогорска чудом осталась жива после аварии с пьяным водителем. Пара попала в ДТП на трассе: сзади в их машину врезался другой автомобиль, который пытался их обогнать, и столкнул на обочину, сообщает Telegram-канал «112» .

Выжить семье помог прицеп — благодаря ему транспорт не перевернулся. Супруги отделались сотрясением мозга и ушибами. Теперь муж и жена считают, что у них появился один на двоих новый день рождения.

Водитель, который чуть не свел их в могилу, оказался пьян: 1,243 миллиграмма на литр при допустимых 0,160. По словам пары, прав его лишить не получится, поскольку их у него уже нет. Страховки у мужчины также нет.

Пострадавшая рассказала, что пьяный мужчина пытался оправдаться и заявлял, что на его пути была якобы корова. Также он пытался переложить ответственность за аварию на пострадавших.

Теперь в обстоятельствах случившегося предстоит разобраться стражам порядка. Какое-либо решение будет принято позднее по итогам проверки.

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