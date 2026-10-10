На Земле началась магнитная буря третьего уровня интенсивности

Вечером в субботу на Земле началась магнитная буря третьего из пяти возможных уровней интенсивности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

По его словам, до планеты долетело облако солнечного вещества, выброшенное во время одной и недавних вспышек.

«На прибытие солнечной плазмы геомагнитное поле (Земли — прим. ред.) отреагировало сильной магнитной бурей уровня G3, третий уровень из максимально возможных пяти», — отметил он.

Ожидалось, что магнитная буря должна начаться 9 октября. Ранее на Солнце произошло несколько вспышек уровня М, предпоследнего из возможных по интенсивности. Две из них были зафиксированы в первой половине 6 октября, тогда по направлению к Земле звезда выбросила два облака плазмы относительно крупного размера.

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