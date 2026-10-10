USD
Доллар США
84,90
-0.60 %
EUR
Евро
94,97
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,67
-0.46 %
GBP
Фунт стерлингов
112,30
-0.55 %

В Москве один человек погиб в результате ДТП с мотоциклом

Происшествия

На Щелковском шоссе в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей. В результате аварии погиб один человек, еще один пострадал, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, ДТП произошло на Щелковском шоссе в районе 68-го дома.

«Погиб один человек, второй ранен», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.

Ранее семья из Магнитогорска чудом осталась жива после аварии с пьяным водителем. Пара попала в ДТП на трассе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.