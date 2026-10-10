В Москве один человек погиб в результате ДТП с мотоциклом Происшествия сегодня в 22:17

На Щелковском шоссе в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей. В результате аварии погиб один человек, еще один пострадал, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, ДТП произошло на Щелковском шоссе в районе 68-го дома. «Погиб один человек, второй ранен», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Ранее семья из Магнитогорска чудом осталась жива после аварии с пьяным водителем. Пара попала в ДТП на трассе. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.