NYT: минимум 12 человек погибли в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда

Минимум 12 человек погибли в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Отмечается, что формирования хуситов атаковали международный аэропорт в столице Саудовской Аравии в субботу.

«…в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек», — говорится в сообщении.

В международном аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремел взрыв. В результате него пострадали люди.

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