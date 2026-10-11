NYT: минимум 12 человек погибли в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда
Минимум 12 человек погибли в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.
Отмечается, что формирования хуситов атаковали международный аэропорт в столице Саудовской Аравии в субботу.
«…в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек», — говорится в сообщении.
В международном аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремел взрыв. В результате него пострадали люди.
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