Открывшего стрельбу в ЖК «Ольгино парк» в Подмосковье задержали
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Мужчину, который открыл стрельбу в ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном, задержали. По предварительным данным, им оказался военнослужащий, сообщает Baza.
Стрелка задержали по горячим следам всего через несколько часов после перестрелки. Мужчина отказывается давать показания.
Звуки выстрелов прозвучали рано утром в городском округе Балашиха. Сразу несколько человек поджидали мужчину возле подъезда. Когда тот вышел, неизвестные открыли стрельбу. Из машины потенциальной жертвы по стрелявшим открыли огонь охранники.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как после стрельбы нападавшие бегут к «Жигулям», дают по газам и скрываются с места преступления.