Открывшего стрельбу в ЖК «Ольгино парк» в Подмосковье задержали

Мужчину, который открыл стрельбу в ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном, задержали. По предварительным данным, им оказался военнослужащий, сообщает Baza .

Стрелка задержали по горячим следам всего через несколько часов после перестрелки. Мужчина отказывается давать показания.

Звуки выстрелов прозвучали рано утром в городском округе Балашиха. Сразу несколько человек поджидали мужчину возле подъезда. Когда тот вышел, неизвестные открыли стрельбу. Из машины потенциальной жертвы по стрелявшим открыли огонь охранники.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как после стрельбы нападавшие бегут к «Жигулям», дают по газам и скрываются с места преступления.