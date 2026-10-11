При крушении легкомоторного самолета в Канаде погибли два человека Происшествия сегодня в 00:50

В результате крушения легкомоторного самолета в Канаде погибли два человека, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Global News.

Отмечается, что спортивный биплан любительской сборки вылетел из аэропорта Фергюс для тренировочного полета. Самолет упал на поле, после чего загорелся. Находившиеся на борту два человека погибли. Ранее в Сретенске Забайкальского края потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.