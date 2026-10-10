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Летевший в Благовещенск легкомоторный самолет упал в Забайкалье

В Сретенске Забайкальского края потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna. Он выполнял рейс по маршруту Сретенск — Благовещенск, сообщает Telegram-канал «Благовещенск № 1» .

По предварительным данным, сразу после взлета у воздушного судна произошел сбой в работе двигателя. Из-за отказа техники неуправляемый самолет упал на крышу.

Погибших нет: пассажиров на борту не было, а членов экипажа оперативно доставили в больницу для оказания помощи. На опубликованных кадрах видно, что при крушении самолет упал на крышу.

Могочинская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия. Какое-либо решение будет принято позднее по результатам проверки.

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