Летевший в Благовещенск легкомоторный самолет упал в Забайкалье
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В Сретенске Забайкальского края потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna. Он выполнял рейс по маршруту Сретенск — Благовещенск, сообщает Telegram-канал «Благовещенск № 1».
По предварительным данным, сразу после взлета у воздушного судна произошел сбой в работе двигателя. Из-за отказа техники неуправляемый самолет упал на крышу.
Погибших нет: пассажиров на борту не было, а членов экипажа оперативно доставили в больницу для оказания помощи. На опубликованных кадрах видно, что при крушении самолет упал на крышу.
Могочинская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия. Какое-либо решение будет принято позднее по результатам проверки.
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