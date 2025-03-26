Скрылись на «Жигулях»: в подмосковном ЖК «Ольгино парк» произошла перестрелка

Звуки выстрелов прозвучали рано утром в городском округе Балашиха. Стрельбу устроили мужчины на территории ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном, сообщает Mash .

Сразу несколько человек поджидали мужчину возле подъезда. Когда тот вышел, неизвестные открыли стрельбу. Из машины потенциальной жертвы по стрелявшим открыли огонь охранники.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как после стрельбы нападавшие бегут к «Жигулям», дают по газам и скрываются с места преступления. Их разыскивает полиция. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Петербурге мужчина в ходе конфликта выстрелил в оппонента из ракетницы на станции метро «Василеостровская». Подозреваемого задержали.