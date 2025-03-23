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Мужчина устроил стрельбу из ракетницы в метро Петербурга

В Петербурге мужчина в ходе конфликта выстрелил в оппонента из ракетницы на станции метро «Василеостровская». Подозреваемого задержали, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент произошел накануне вечером. Конфликт вспыхнул между 19-летним парнем и другими пассажирами подземки. При выходе из вагона юноша достал ракетницу и произвел выстрел через закрывающиеся двери.

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые задержали нарушителя. В отношении задержанного составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека.