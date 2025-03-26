112: в Подмосковье было совершено нападение на офицера Минобороны

Мужчина, которого неизвестный пытался застрелить в ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном утром в среду, оказался офицером Минобороны РФ, сообщает «112» .

Были опубликованы кадры с места происшествия. На них видно, что киллер поджидал потенциальную жертву возле подъезда. Как только офицер вышел, неизвестный начал стрелять в него.

Киллер открыл огонь из пистолета с глушителем. Предварительно, военнослужащий получил ранение. Однако киллера смог отпугнуть водитель офицера, который открыл ответный огонь по преступнику.

В итоге стрелок сбежал с места происшествия. Затем его тело нашли в лесопарке в Балашихе. В настоящий момент выясняется, покончил ли он с собой или его «казнили» за провальную миссию.

Перестрелка произошла в подмосковном ЖК «Ольгино парк» утром в среду. СМИ отмечали, что после стрельбы киллер сел в «Жигули» и уехал с места происшествия. Ранее Telegram-канал Baza заявлял, что открывшего огонь задержали.