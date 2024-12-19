Подозреваемому в убийстве генерала Кириллова предъявили обвинение в терроризме

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, предполагаемому убийце Ахмаду Курбанову уже предъявили обвинение в терроризме, сообщает ТАСС .

«Курбанову предъявили обвинение по трем статьям — 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов)», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Курбанов более 5 месяцев жил по соседству с Кирилловым и не вызывал у окружающих никаких подозрений. Гражданин Узбекистана вовремя вносил оплату за жилье, не шумел, работал курьером.

После задержания подозреваемый в убийстве Кириллова сам признался, что совершенное преступление — его рук дело. Он также заявил, что действовал под руководством украинских спецслужб, которые обещали вознаграждение в размере 100 тыс. долларов и гражданство в одной из европейских стран.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря прокомментировал убийство Кириллова. Он заявил, что способ убийства носил общеопасный способ, российские спецслужбы будут совершенствовать свою работу.