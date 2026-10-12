Ансамбль «Садко» представит в Москве программу к своему 35-летию

Премьера программы «Корабль в будущее» ансамбля «Садко» Московской областной филармонии состоится 23 октября в культурном центре «Строгино» в Москве. Проект посвящен 35-летию коллектива, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Московская областная филармония представит программу ансамбля «Садко» «Корабль в будущее» к 35-летию его творческого пути. Художественный руководитель Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко» — заслуженный деятель культуры Московской области Дарья Волынская. Программа объединит знаковые произведения репертуара в сценическое представление для зрителей всех возрастов.

Концерт станет музыкально-театрализованным путешествием сквозь время. На его условных остановках зрители познакомятся с важными страницами биографии ансамбля, увидят фрагменты музыкальных спектаклей и театрализованных представлений, услышат любимые концертные номера.

В программу войдут русские народные песни и танцы, произведения современных композиторов, написанные специально для коллектива, песни советских авторов, музыка из кинофильмов и музыка народов мира. Также прозвучат номера из спектаклей для детей и семейного просмотра. Современное визуальное оформление превратит сцену в пространство морского странствия, где прошлое встречается с настоящим.

За 35 лет ансамбль выработал узнаваемый стиль и собственное отношение к музыкальной традиции. Коллектив продолжает создавать программы для широкой аудитории, представляя народное искусство в современном звучании.

Премьера состоится 23 октября в 19:00 в культурном центре «Строгино» по адресу: г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 8. Возрастное ограничение — 6+. Билеты доступны на сайте Московской областной филармонии.

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