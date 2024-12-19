Путин: Россия будет совершенствовать работу спецслужб

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

По словам Путина, для России эти попытки не первые. Они известны.

«Устремления противника нам понятны. К сожалению, это покушение (подрыв генерала Игоря Кириллова — ред.) является не единичным», — сказал президент.

Он отметил, что покушения производятся не только на военнослужащих, они есть и на журналистов, и на общественных деятелей.

«Достаточно вспомнить только убийство Дугиной. Ну что это такое? Это признаки террористического характера, действующего в Киеве режима», — добавил глава государства.

Но это, по словам президента, значит, что правоохранители и специальные службы пропускают эти удары.

«Они пропустили эти удары. Нужно совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов», — отметил Путин.