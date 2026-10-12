«Бурановские бабушки» рассказали, что дает им силы для выступлений

В коллективе сейчас пять женщин старше семидесяти лет, старшей почти восемьдесят. На всех у них более двадцати внуков и правнуков. Артистки любят петь с ними и учатся у них произношению английских слов.

«И конечно, силы и энергию черпаем от внуков и детей — они всегда ждут нас. Нам вообще есть чему поучиться у подрастающего поколения. Например, мы в восторге, что дети так круто пользуются интернетом, мы так не умеем, очень тяжело пальчиками ищем нужные буквы на клавиатуре, нередко просим помощи у своих внуков», — рассказала бабушка Татьяна.

Валентина занимается скандинавской ходьбой и ежедневно делает зарядку с детства. Катя ездит на велосипеде и плавает, Татьяна пользуется велосипедом и скутером. На гастролях участницы стараются гулять и посещать бассейн, а между поездками работают на грядках.

Коллектив хранит удмуртские традиции: исполняет песни на родном языке и выходит на сцену в народных костюмах. Некоторым нарядам больше ста лет. Внуки редко говорят по-удмуртски в быту, но понимают язык и подпевают бабушкам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.