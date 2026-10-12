Отравились газом: в Нижнем Новгороде молодые люди погибли в автомобиле в гараже Происшествия сегодня в 15:40

В Нижнем Новгороде 18-летняя девушка и 19-летний молодой человек предположительно погибли от отравления угарным газом в автомобиле. Следователи выясняют обстоятельства, сообщает pravda-nn.ru.