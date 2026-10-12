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Отравились газом: в Нижнем Новгороде молодые люди погибли в автомобиле в гараже

Происшествия

В Нижнем Новгороде 18-летняя девушка и 19-летний молодой человек предположительно погибли от отравления угарным газом в автомобиле. Следователи выясняют обстоятельства, сообщает pravda-nn.ru.

Сосед по гаражному кооперативу нашел тела днем 3 октября в легковом автомобиле в гаражном боксе. О происшествии сообщило следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области.

Следователи организовали процессуальную проверку. По предварительным данным, причиной гибели стало отравление угарным газом.

Специалисты не выявили видимых телесных повреждений криминального характера. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы.

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