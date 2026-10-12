Экономист объяснил вклад нобелевских лауреатов Холла и Вудфорда

Экономист Кирилл Щербаков объяснил, как работы получивших Нобелевскую премию Роберта Холла и Майкла Вудфорда связали поведение людей и компаний с экономикой в целом, сообщает RT .

Американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд получили премию за «микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета «Синергия» Кирилл Щербаков пояснил: прежние модели хуже учитывали причины решений бизнеса об инвестициях и граждан — о тратах и сбережениях.

По словам экономиста, работы лауреатов позволили точнее оценивать последствия изменения процентной ставки, государственных расходов и налоговой политики, а также реакцию домохозяйств и компаний.

«Практический смысл этой работы очень большой. Такие модели сегодня используются центральными банками и правительствами для того, чтобы смягчать экономические спады и не допускать чрезмерного перегрева экономики. То есть премию дали не за одну формулу или отдельное открытие, а за создание более реалистичной основы для современной экономической политики», — заключил Щербаков.

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