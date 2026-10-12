Пьяный подросток на авто насмерть сбил женщину, шедшую по краю дороги в Казани

На улице Карагандинской в Казани пьяный подросток на авто насмерть сбил женщину, шедшую по краю дороги, сообщается на сайте МВД по Татарстану.

ДТП произошло 11 октября в районе 21 часа. Водитель за рулем ВАЗ-2114 на скорости наехал на женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении. Затем он бросил машину и покинул место аварии.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Нарушителем оказался 15-летний подросток. Мальчик вернулся на место аварии через некоторое время в сопровождении родителей. Его освидетельствовали с помощью прибора «Алкотектор», который показал результат 0,430 мг/л.

Водитель признался, что в момент аварии именно он управлял автомобилем, который купил некоторое время назад. В силу возраста он не имел права управления машиной.

В отношении подростка вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях по ряду статей КоАП РФ, в том числе за управление автомобилем без прав и оставление места ДТП.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.