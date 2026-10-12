Россельхозбанк приглашает молодых аграриев Подмосковья в акселератор

Студенты, аспиранты, начинающие предприниматели и молодые специалисты аграрного сектора Московской области могут подать заявки в пятый поток агрофинтех-акселератора Россельхозбанка до 26 октября включительно, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Пятый поток агрофинтех-акселератора Россельхозбанка поддержит технологические разработки для сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и смежного финансового сектора. Заявки принимают до 26 октября включительно на официальном сайте платформы «РСХБ.Цифра».

Программа поможет участникам превратить научные идеи в коммерческие решения. Под руководством трекеров и отраслевых наставников они доработают минимально жизнеспособный продукт (MVP), проверят рыночный спрос и сформируют финансовую модель. Стартапы подготовят к привлечению внешних инвестиций и запуску пилотных проектов.

Авторы наиболее перспективных проектов получат дальнейшее сопровождение, возможность внедрить пилотные решения на реальных производствах, поддержку венчурной студии банка и предложения по профильным стажировкам и трудоустройству. Финалисты смогут представить разработки участникам агроинвестклуба, крупнейшим сельхозпредприятиям страны и потенциальным венчурным фондам.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что цифровая трансформация и развитие финансовых технологий способствуют технологическому суверенитету агропромышленного комплекса. Такие программы помогают молодым ученым и IT-специалистам региона внедрять разработки в реальный сектор экономики, создавать инновационные сервисы и привлекать квалифицированные кадры в отрасль.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.