В Подольске откроют еще один выездной пункт вакцинации против гриппа

Новый выездной пункт вакцинации начнет работать 13 октября в гипермаркете «Глобус» в Подольске. Жители смогут сделать прививки против гриппа и пневмококка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подольске продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Прививки сделали около 19 тысяч жителей округа. Для удобства горожан администрация больницы совместно с городской администрацией открыла несколько выездных пунктов вакцинации.

«С 13 октября вакцинацию против гриппа и пневмококка можно будет пройти и в гипермаркете «Глобус». Также сделать прививку можно в поликлиниках (для этого надо обратиться к дежурному администратору) и в пунктах вакцинации в ТЦ «Остров сокровищ», в Общественной палате и в МФЦ на улице Кирова, 39», — рассказала эпидемиолог Подольской областной клинической больницы Ирина Борисовна Каширина.

Для вакцинации используют хорошо зарекомендовавшие себя инактивированные вакцины отечественного производства «Флю-М», «Совигрипп» и «Гриппол+». Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.