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«Серийный какальщик» снова в деле? В Варшаве неизвестный испражнился в бассейн

Неизвестный испражнился в крытый бассейн спортивно-рекреационного центра Inflancka в Варшаве. Спортивный объект закрыли на несколько дней для полной очистки, дезинфекции и проверки качества воды, сообщает издание Warsawhere .

«Из-за загрязнения чаши бассейна пользователями объекта мы вынуждены закрыть крытый бассейн. Проведение полной процедуры очистки, дезинфекции и исследования воды перед повторным открытием займет несколько дней», — говорится в заявлении администрации спортивного центра Ośrodek Inflancka Aktywnej Warszawy в соцсетях.

При этом характер загрязнения и сроки возобновления работы бассейна руководство центра не уточнило. Подобные случаи в бассейнах нередко связаны с попаданием в воду фекальных загрязнений. Это требует дополнительных санитарных мер. До завершения очистки и проверки воды бассейн не сможет принимать посетителей.

Закрытие бассейна вызвало волну недовольства местных жителей в соцсетях. Комментаторы утверждают, что и-за подобных инцидентов предпочитают не посещать бассейны.

«В последнее время это прямо какая-то эпидемия! Из-за таких людей вообще пропадает желание плавать», — написал один из пользователей.

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