В 10 округах Подмосковья отремонтировали остановки на региональных дорогах

Сотрудники Мосавтодора восстановили поврежденные остановочные павильоны в 10 округах для комфорта и безопасности пассажиров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники Мосавтодора выявили поврежденные павильоны общественного транспорта при обследовании региональных дорог. Остановки оперативно восстановили в 10 округах Подмосковья.

Работы провели на остановках «Набережная Циолковского» на улице Дугина в Жуковском, «Полиграфический комбинат» на Московской улице в Чехове, «Тарасовская улица, 25» на Тарасовской улице в Королеве и «Поворот на Образцово» на Знаменской улице в Ступине.

В Солнечногорске отремонтировали «Улицу Горького» на Обуховской улице и «Октябрьскую улицу» на Октябрьской улице. В Балашихе восстановили остановку «Школа № 5, ЦГБ – МЦД Ольгино» на Носовихинском шоссе в микрорайоне Керамик, в Ивантеевке Пушкинского округа — «Новоселки-Слободка» на улице Новоселки Слободка.

Также отремонтировали остановку «Школа» на Магистральной улице в поселке Новая Ольховка в Наро-Фоминске и «Больница» на улице Карла Маркса в поселке городского типа Красково в Люберцах.

Повреждения павильонов ухудшают их внешний вид и делают их небезопасными. Ремонт помогает сохранить инфраструктуру. Обследование дорожной сети проводят еженедельно.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.