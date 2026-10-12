Врачи Екатеринбурга спасли глаз двухлетнему мальчику после падения на саморез

В Екатеринбурге врачи извлекли саморез из глазницы двухлетнего Саши из Бисерти. Они сохранили ребенку глаз и зрение, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Саша помогал отцу делать ремонт в новом доме. Когда папа прикручивал половицы, мальчик побежал, споткнулся и упал на саморез. Ребенок даже не заплакал. Вернувшаяся мама увидела металлическую шляпку в уголке его глаза и сразу повезла сына в Бисертскую районную больницу.

Рентген показал, что саморез проник глубоко под нижнюю стенку глазницы. Врачи связались с Детской городской клинической больницей № 9 Екатеринбурга и за несколько минут решили перевезти мальчика. Скорая доставила его в областной центр, где операцию провели анестезиологи, офтальмологи, челюстно-лицевые хирурги и травматологи.

«Саморез вошел под таким углом, что, по счастливому стечению обстоятельств, не повредил жизненно важные структуры. Нам удалось сохранить не только глаз как орган, но и его функции», — отметил челюстно-лицевой хирург Сергей Пименов.

Несколько дней Саша провел под наблюдением врачей. Медики призывают взрослых хранить инструменты и крепеж в недоступных для малышей местах и выбирать игрушки по возрасту.

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