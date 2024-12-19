Опубликовано видео задержания убийцы генерала Кириллова

В Сети появилось видеозапись задержания убийцы главы войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Во время допроса мужчина признался, что работал на украинские спецслужбы, сообщает Mash .

Видеокадры задержания 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада К. появились в Сети. На видео силовики врываются в помещение, где прятался мужчина. На него надевают наручники, выводят к автомобилю. Преступника посадили на колени и сняли капюшон, чтобы можно было видеть его лицо.

Правоохранители работают с предполагаемым убийцей. Его привезли на место теракта к дому на Рязанском проспекте, где взорванная дистанционно бомба унесла жизни Кириллова и Поликарпова.

Мужчина во время допроса сказал, что преступление совершил по заданию украинских спецслужб. За убийство Кириллова Ахмаду К. пообещали 100 тыс. долларов и гражданство ЕС.

Глава войск РХБЗ вместе с помощником были убиты 17 декабря. Рядом с домом офицера на Рязанском проспекте оставили самокат, начиненный взрывчаткой. Он взорвался, когда Кириллов вышел из дома.