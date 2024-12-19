Предполагаемого убийцу главы войск РХБЗ Кириллова привезли на место теракта

Ахмада К., который мог убить генерал-лейтенанта, главу войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова, привезли на место теракта к дому на Рязанском проспекте. Об этом сообщает « 112 ».

Там проведут следственные действия. Ахмаду К. нужно будет показать, что он делал во время убийства.

Мужчина во время допроса сказал, что преступление совершил по заданию украинских спецслужб. За убийство Кириллова Ахмаду К. пообещали 100 тыс. долларов и гражданство ЕС.

Глава войск РХБЗ вместе с помощником были убиты 17 декабря. Рядом с домом офицера на Рязанском проспекте оставили самокат, начиненный взрывчаткой. Он взорвался, когда Кириллов вышел из дома.