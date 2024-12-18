«Я приехал по заданию Украины»: ФСБ показала предполагаемого убийцу Кириллова

ФСБ России опубликовала видео с уроженцем Узбекистана, который подозревается в исполнении теракта в Москве, в результате которого погиб начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. В ходе допроса злоумышленник заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины, сообщает РИА Новости .

«Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб», — сказал предполагаемый киллер.

По словам иностранца, он купил самокат, в который была заложена убившего Кириллова бомба. Подозреваемый также признался, что согласился устроить теракт после того, как ему пообещали 100 000 долларов и гражданство европейской страны.

Генерал Игорь Кириллов и его помощник погибли 17 декабря при взрыве на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов).