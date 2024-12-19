Предполагаемый убийца генерала Кириллова был его соседом

Ахмад К., которого подозревают в убийстве начальника российских войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, жил по соседству с военачальником — он снимал номер в хостеле на Рязанском проспекте в Москве. Иностранец проживал там примерно 5 месяцев, утверждает «112» .

Сотрудникам хостела злоумышленник говорил, что трудится курьером. Ахмад не вызывал никаких подозрений у администрации — вел себя мирно, вовремя платил за аренду и не шумел.

Заявлено, что мужчина прожил в гостинице 5 месяцев, хотя и однажды и выселялся оттуда. Перед терактом Ахмад вернулся в хостел и жил в номере, который изначально брал в аренду.

Подозреваемый сам признался, что убил генерала Кириллова и его адъютанта. По словам предполагаемого киллера, он устроил теракт после того, как спецслужбы Украины пообещали ему 100 000 долларов и гражданство одной из стран Европы. Ахмада, уроженца Узбекистана, задержали в Московской области вскоре после террористической атаки.